Манфред Вебер, возглавляющий крупнейшую фракцию в Европарламенте — Европейскую народную партию, обратился к европейским лидерам с призывом принять меры в отношении Венгрии. Причиной стало предполагаемое упрощение визового режима для граждан России. Газета Financial Times, ссылаясь на письма Вебера главе Евросовета Шарлю Мишелю, сообщает о его опасениях касательно угрозы национальной безопасности ЕС из-за ослабления визовых правил.

По информации издания, в июле Венгрия анонсировала упрощение выдачи некоторых типов виз для граждан восьми стран, включая Россию и Беларусь. Предполагается, что Будапешт ввел эти меры, в частности, для привлечения рабочей силы на строительство новых блоков АЭС.

Вебер выразил обеспокоенность тем, что новые правила въезда могут создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому числу россиян въезжать в Венгрию с минимальным контролем, что представляет риск для национальной безопасности. Он призвал принять самые строгие меры для немедленной защиты целостности Шенгенской зоны.

Кроме того, Вебер предложил Мишелю обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на предстоящем в октябре саммите европейских лидеров.

Это заявление прозвучало на фоне критики европейскими лидерами недавних визитов венгерского премьера Виктора Орбана в Киев, Москву и Пекин.

5 июля Орбан с делегацией посетил Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Этот визит он охарактеризовал как продолжение мирной миссии, начатой поездкой в Киев 2 июля. Затем он отправился в Пекин, где заявил о позиции Венгрии против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР.

После Пекина венгерский премьер участвовал в саммите НАТО в Вашингтоне, где провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позже он встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

По возвращении из Китая Орбан заявил, что урегулирование украинского кризиса должно осуществляться сторонами конфликта, однако США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его завершение. Впоследствии он представил всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан также направил главе Евросовета Шарлю Мишелю отчет из десяти пунктов о своих поездках.

В Кремле положительно оценили готовность Орбана к диалогу, считая это весьма позитивным и полезным.

Фото: commons.wikimedia.orgСтелла Фогт(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)