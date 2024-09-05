В ЕС рассказали о финансировании балканских государств

Представитель Еврокомиссии Ана Писонеро, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе, обозначила ключевые критерии, определяющие доступ балканских государств к финансовой поддержке из фонда ЕС, предназначенного для стимулирования развития региона. В частности, она подчеркнула, что одним из непременных условий является гармонизация внешнеполитического курса этих стран с генеральной линией Евросоюза, а также неукоснительное соблюдение санкционного режима, введенного Брюсселем. Таким образом, Писонеро косвенно ответила на вопрос о том, могут ли тесные связи балканских стран с Россией стать препятствием для получения европейских средств.
По словам представителя Еврокомиссии, в настоящее время эксперты проводят тщательный анализ реформаторских программ, представленных балканскими государствами, включая Сербию. Данная оценка будет включать в себя предварительные консультации с государствами-членами ЕС. Писонеро уточнила, что для открытия доступа к финансированию необходимо не только успешное проведение социально-экономических преобразований и реформ, затрагивающих фундаментальные принципы и ценности, но и выполнение ряда условий. Среди них — согласование внешнеполитической деятельности и политики безопасности с курсом Евросоюза, а также строгое следование санкционной политике блока. Эти пункты, по словам Писонеро, являются неотъемлемой частью обязательств, взятых на себя балканскими странами в рамках проводимых реформ.
Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано выступил с призывом к Сербии пересмотреть свою стратегию сближения с Россией, указав на несоответствие такого курса обязательствам Белграда как кандидата на вступление в Евросоюз. Это заявление стало реакцией на встречу президента России Владимира Путина и вице-премьера Сербии Александра Вулина, состоявшуюся в рамках Восточного экономического форума.
Напомним, что в прошлом году глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание специального фонда для развития Западных Балкан. Данная инициатива предусматривает предоставление финансовой помощи балканским странам для реализации планов социально-экономических реформ, направленных на ускорение интеграции региона в единое рыночное пространство Евросоюза.
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