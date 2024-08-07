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В Эрмитаж передали археологические находки из Крыма
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В Эрмитаж на реставрацию передали несколько археологических находок из Херсонеса

В Эрмитаж передали археологические находки из Крыма

В Государственный Эрмитаж передали на реставрацию археологические находки, недавно найденные на раскопках Херсонеса.

Во время этих раскопок был обнаружено обнаружено большое количество древностей.

Александр Бутягин, заведующий отделом античной археологии Государственного Эрмитажа, отметил, что "их научная ценность не может быть переоценена и представляет большую ценность".

Он отметил, что количество сделанных открытий «просто огромно».

Ранее сообщалось, что археологи из Санкт-Петербурга нашли в Херсонесе древний амулет из египетского фаянса. Также, археологи на городище Артезиан под Керчью нашли остатки большого древнего храма.

Кроме того, в районе гор Мекензи было найдено более сотни предметов военных лет от снарядов до украшений.

Фото: commons.wikimedia.org

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