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В Ереване погиб пассажир из Бразилии
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В аэропорту Еревана погиб пассажир выпивший содержимое своей бутылки

В Ереване погиб пассажир из Бразилии

В ереванском аэропорту "Звартноц" произошел инцидент с летальным исходом, в результате которого погиб гражданин Бразилии. Согласно информации, опубликованной армянским изданием "Грапарак", трагедия произошла несколько дней назад.

Сотрудники таможенной службы обратили внимание на бутылку, которую держал в руках пассажир, прибывший из Бразилии. На вопрос о содержимом бутылки бразилец ответил, что это вино. Однако, вместо проведения анализа содержимого, таможенники, по информации издания, принудили мужчину выпить жидкость. Вскоре после этого состояние пассажира резко ухудшилось, и спустя несколько минут он скончался.

Предположительно, в бутылке находилось наркотическое вещество. Министерство внутренних дел Армении подтвердило, что 8 августа в отделение полиции аэропорта "Звартноц" поступило сообщение о госпитализации иностранного гражданина, доставленного бригадой скорой помощи из аэропорта. В медицинском учреждении мужчина скончался.

Следственный комитет Армении также подтвердил информацию о смерти гражданина Бразилии и возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы обнаруженного вещества.

Стоит отметить, что этот инцидент произошел спустя несколько дней после того, как 31 июля российские пограничники, несшие службу в ереванском аэропорту "Звартноц" на протяжении 32 лет, покинули свои посты. С 1 августа охрану государственной границы в аэропорту осуществляют исключительно армянские пограничные войска.

Фото: commons.wikimedia.orgБуарф(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)

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