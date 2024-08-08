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В ДТП под Краснодаром пострадало семь человек
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Семь пассажиров краснодарского автобуса пострадали от столкновения с бетономешалкой

В ДТП под Краснодаром пострадало семь человек

По данным краснодарской полиции, семь человек, в том числе ребенок, получили травмы при столкновении автобуса с автобетоносмесителем под Краснодаром.

Автобус под управлением 40-летнего водителя пригородный маршрут в ​​Краснодар, когда его сбил двигавшийся впереди тяжелый грузовик. Водитель автобуса признался, что не заметил надвигающуюся машину, так как сидел в телефоне.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и скорой помощи.

По предварительным данным, в результате аварии пострадало семь человек, в том числе один ребёнок. Пострадавшие были доставлены в больницы города с сотрясением мозга.

Фото: commons.wikimedia.org

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