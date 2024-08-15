В ДОСААФ теперь можно будет вступить с 14 лет

Возраст приема в добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России снижен с 18 до 14 лет, сообщается в проекте федерального закона "Об общероссийской общественно-государственной организации 'ДОСААФ'".
"Членами ДОСААФ России могут быть граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста, а также юридические лица - общественные объединения и иные некоммерческие организации (за исключением политических партий, религиозных организаций и территориальных общественных самоуправлений), если их цели соответствуют целям деятельности ДОСААФ России", - говорится в проекте.
Ранее о планах по снижению возраста приема в интервью ТАСС сообщал председатель ДОСААФ РФ, генерал армии Александр Дворников.
Фото: Wikimedia Commons/ https://web.archive.org/web/20161030160506/http://www.panoramio.com/photo/119494848,Дмитрий Cкляренко, (Creative Commons Attribution 3.0 Unported. )
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