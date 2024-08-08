Телеканал "24" в Днепропетровске прозвучали взрывы

В четверг в Днепропетровске прозвучали взрывы, сообщает украинский телеканал "24". Эти события произошли на фоне объявленной воздушной тревоги в нескольких областях Украины.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.
Информация о взрывах в Днепропетровске поступила из неофициальных источников, в частности, от телеканала "24". Официальных подтверждений или комментариев по этому поводу пока нет.
В настоящее время ожидается появление официальной информации от властей или экстренных служб о природе взрывов и возможных последствиях.
Фото: commons. wikimedia.org/Борис Мавлютов (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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