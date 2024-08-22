В Дамаске был проведен мотопробег по случаю Дня Государственного флага России

В честь Дня Государственного флага России по улицам сирийской столицы прошел мотопробег, организованный Российским центром науки и культуры (РЦНК) в Дамаске, сообщил корреспондент РИА Новости.

В мероприятии приняли участие десятки мотоциклистов из разных уголков региона. Среди участников были представители как сирийских областей, так и соседних стран Ливана и Ирака. Мотоциклисты, украшенные российскими триколорами, проехали по центру сирийской столицы от здания РЦНК в Дамаске до конца шоссе Меззе через площадь Омейядов.

Консультант РЦНК в Дамаске Али аль-Ахмед рассказал агентству, что флаг является одним из священных символов современных народов, связанных с глубокой 300-летней историей. Он отметил, что этот день ежегодно отмечается в России и за ее пределами, на зданиях посольств и культурных центров России по всему миру.

Али аль-Ахмед также сообщил, что в рамках празднования в концертном зале Российского культурного центра в Дамаске пройдет концерт нескольких ансамблей, состоящих из воспитанников РЦНК из разных сирийских городов, которые будут исполнять русские народные песни.

Секретарь Союза сирийских мотоциклистов Ашраф Каббани объяснил, что мероприятие проводится с участием сирийских мотоциклистов из всех провинций, чтобы выразить благодарность России за поддержку Сирии в борьбе с терроризмом. Председатель Форума мотоциклистов Сирии Фирас Дахер подчеркнул, что их участие в этом мероприятии символизирует глубокую дружбу между народами двух стран.

День Государственного флага России ежегодно отмечается 22 августа. Этот праздник был установлен указом президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации". В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", которым до установления новой государственной символики Российской Федерации было решено считать исторический флаг России - полотнище с равновеликими горизонтальными белой, лазоревой и алой полосами - официальным Национальным флагом России.

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