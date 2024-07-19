В Сочи произошло возгорание на трансформаторной подстанции, которое было успешно ликвидировано силами местных спасательных служб. Об этом проинформировала пресс-служба регионального управления МЧС России.

Сигнал о задымлении на объекте, расположенном на улице Юных Ленинцев, поступил в диспетчерскую службу в начале четвертого часа дня. Спустя десять минут на место прибыли первые пожарные расчеты, которые зафиксировали задымление трансформаторной подстанции.

Спасателям потребовалось чуть более часа, чтобы локализовать возгорание на площади 100 квадратных метров. Через пять минут после этого открытое пламя было полностью потушено. Окончательная ликвидация последствий пожара завершилась спустя еще 18 минут.

В ведомстве подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал и не погиб. Для борьбы с огнем были задействованы 12 сотрудников МЧС и 11 единиц специальной техники.

Причины возникновения пожара на трансформаторной подстанции в настоящее время устанавливаются компетентными органами.

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