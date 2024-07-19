В Сочи произошло возгорание на трансформаторной подстанции, которое было успешно ликвидировано силами местных спасательных служб. Об этом проинформировала пресс-служба регионального управления МЧС России.
Сигнал о задымлении на объекте, расположенном на улице Юных Ленинцев, поступил в диспетчерскую службу в начале четвертого часа дня. Спустя десять минут на место прибыли первые пожарные расчеты, которые зафиксировали задымление трансформаторной подстанции.
Спасателям потребовалось чуть более часа, чтобы локализовать возгорание на площади 100 квадратных метров. Через пять минут после этого открытое пламя было полностью потушено. Окончательная ликвидация последствий пожара завершилась спустя еще 18 минут.
В ведомстве подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал и не погиб. Для борьбы с огнем были задействованы 12 сотрудников МЧС и 11 единиц специальной техники.
Причины возникновения пожара на трансформаторной подстанции в настоящее время устанавливаются компетентными органами.
Фото: commons. wikimedia.orgПосохи(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
Число жертв в ходе беспорядков в Бангладеш увеличилось до 75 человек
В Бангладеше продолжаются масштабные протесты против системы квотирования государственных должностей, которые привели к трагическим последствиям. По последним данным, предоставленным медицинскими работниками агентству AFP, число погибших в результате беспорядков достигло 75 человек.
В Молдавии осудили новый законопроект про послов иностранцев
В Молдавии разгорается новый политический скандал, связанный с инициативой властей по изменению закона о дипломатической службе. Оппозиционный деятель Илан Шор выступил с резкой критикой этого предложения.
Российские владельцы Telegram-каналов теперь смогут получать 50% дохода от рекламы
Многофункциональный мессенджер Telegram подключил монетизацию дял российских владельцев каналов, которые отныне смогут получать половину от рекламного дохода. Об этом информирует журналист РИА Новости.
Психолог Мухина: вспомнив таблицу умножения, можно справиться с тревожностью
От тревожности можно избавиться с помощью дыхательных практик, а также посредством вспоминания таблицы умножения. Об этом NewsInfo.Ru сообщила психолог Анна Мухина.