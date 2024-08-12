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Более 131 тыч. беженцев трудоустроились в Чехии
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Минтруда и соц.дел Чехии приняли на работу 131 072 беженца с Украины и предоставили статус временной защиты в связи с вооруженным конфликтом в их стране

Более 131 тыч. беженцев трудоустроились в Чехии

В Чехии трудоустроено более 131 тысячи украинских беженцев, получивших временную защиту после начала конфликта. Большинство из них нашли работу в Среднечешском и Пльзенском краях, а также в Праге, преимущественно в сфере услуг, транспорта, промышленности и строительства.

Трудоустроено131 072 украинских беженца. Регионы с наибольшим числом трудоустроенных: Среднечешский край, Пльзенский край, Прага. Основные сферы занятости: услуги, транспорт, промышленность, строительство. Доля женщин 62% от общего числа трудоустроенных беженцев.

15 367 украинцев pарегистрированы на биржах труда. Языковой барьер остается препятствием для трудоустройства.

С начала конфликта в Чехии временную защиту получили около 600 тысяч украинцев, часть из которых вернулась на родину.

В июле 2024 года в Чехии оставалось 362 100 украинских беженцев, преимущественно женщины, дети и пожилые люди.

Власти Чехии помогают украинским беженцам с трудоустройством, предлагая бесплатные курсы чешского языка. Интеграция беженцев в чешский рынок труда способствует как улучшению их жизни, так и развитию экономики страны.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Uoaei1, ( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )

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