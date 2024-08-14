В Британии заявили, что атака ВСУ на Курскую область пошла не по плану

Британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube отметил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область не прошла так, как планировалось. Он подчеркнул, что из-за засад и нападений со стороны российских военных украинские силы были вынуждены отклониться от первоначального плана и рассредоточить свои подразделения.

6 августа украинские войска предприняли попытку захватить часть территории в Суджанском районе Курской области. По информации, предоставленной начальником Генштаба Валерием Герасимовым президенту России, наступление было остановлено. Герасимов заверил, что операция завершится полным разгромом противника и восстановлением контроля над государственной границей. Владимир Путин также отметил, что киевский режим вновь прибег к крупной провокации, применяя неизбирательные обстрелы, в том числе по гражданским объектам.

В ответ на эту ситуацию в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции. В Курской области дополнительно введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам теракта и убийств. Ведется работа по установлению личностей украинских военных, причастных к организации и выполнению приказов об ударах по гражданским целям.

Фото: commons.wikimedia.orgМинистерство обороны Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International.)