Британский министр обороны Джон Хили выступил с заявлением относительно использования вооружения, поставляемого Великобританией Украине. Он не исключил возможность применения этого оружия для ударов по целям на территории России, однако подчеркнул, что решение о проведении таких атак должно приниматься украинской стороной самостоятельно.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Украина не получала разрешения на использование ракет Storm Shadow для атак вглубь российской территории. Хили уточнил, что предоставленное оружие предназначено для защиты суверенитета Украины, и его применение должно осуществляться в рамках международного гуманитарного права.

Российская сторона, в свою очередь, выразила обеспокоенность по поводу возможного разрешения на использование британских ракет для ударов по территории РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал такой шаг как безответственный и ведущий к эскалации конфликта.

Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для России.

Российское руководство также отмечает, что западные страны, в том числе США и члены НАТО, напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в различных европейских странах. В Кремле считают, что наращивание военной помощи Украине негативно влияет на перспективы переговоров и может привести к нежелательным последствиям.

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