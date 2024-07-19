Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.07.2024 : 88,0206
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.07.2024 : 96,0371
В Британии разрешили Украине наносить удары по территории России переданным оружием
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

В Британии разрешили Украине наносить удары по территории России переданным оружием

Британский министр обороны Джон Хили выступил с заявлением относительно использования вооружения, поставляемого Великобританией Украине. Он не исключил возможность применения этого оружия для ударов по целям на территории России, однако подчеркнул, что решение о проведении таких атак должно приниматься украинской стороной самостоятельно.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Украина не получала разрешения на использование ракет Storm Shadow для атак вглубь российской территории. Хили уточнил, что предоставленное оружие предназначено для защиты суверенитета Украины, и его применение должно осуществляться в рамках международного гуманитарного права.

Российская сторона, в свою очередь, выразила обеспокоенность по поводу возможного разрешения на использование британских ракет для ударов по территории РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал такой шаг как безответственный и ведущий к эскалации конфликта.

Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для России.

Российское руководство также отмечает, что западные страны, в том числе США и члены НАТО, напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в различных европейских странах. В Кремле считают, что наращивание военной помощи Украине негативно влияет на перспективы переговоров и может привести к нежелательным последствиям.

Фото: commons. wikimedia.orgДиджитал-дизайн(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)

Мир

МИД Израиля призвал мир объединиться в борьбе с Тегераном

МИД Израиля призвал мир объединиться в борьбе с Тегераном

Иерусалим в одиночку противостоит "оси зла", возглавляемой Тегераном, и страны свободного мира должны ввести санкции, пока не поздно. С таким утверждением выступил глава МИД Исраэль Кац после удара БПЛА по Тель-Авиву, ответственность взяли на себя хуситы.

Читать полностью
Депутат ГД Журавлёв допустил обмен журналиста WSJ Гершковича

Депутат ГД Журавлёв допустил обмен журналиста WSJ Гершковича

Возможность обмена корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, приговорённого к 16 годам тюрьмы за шпионаж, обсуждается спецслужбами. Первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлёв рассказал в беседе с РИА Новости, что ЦРУ не раз переносили сроки и отказывались сотрудничать.

Читать полностью

Общество

Российские владельцы Telegram-каналов теперь смогут получать 50% дохода от рекламы

Российские владельцы Telegram-каналов теперь смогут получать 50% дохода от рекламы

Многофункциональный мессенджер Telegram подключил монетизацию дял российских владельцев каналов, которые отныне смогут получать половину от рекламного дохода. Об этом информирует журналист РИА Новости.

Читать полностью
Психолог Мухина: вспомнив таблицу умножения, можно справиться с тревожностью

Психолог Мухина: вспомнив таблицу умножения, можно справиться с тревожностью

От тревожности можно избавиться с помощью дыхательных практик, а также посредством вспоминания таблицы умножения. Об этом NewsInfo.Ru сообщила психолог Анна Мухина.

Читать полностью

Новости