Британия в огне: волнения после трагедии в Саутпорте приводят к массовым арестам

Свыше 420 человек были задержаны в Великобритании после начала массовых беспорядков, вспыхнувших в ответ на трагическое нападение с ножом на детей в городе Саутпорт.

Как сообщает газета Times, волнения, инспирированные ультраправыми группами, начали набирать силу после гибели трех детей в результате жестокой атаки.

В минувшие выходные во многих городах страны прокатилась волна протестов, направленных против миграционной политики. Изначальным катализатором беспорядков послужила неподтвержденная информация о том, что нападавший является беженцем. Впоследствии выяснилось, что он родился в Уэльсе, но в семье выходцев из Руанды.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер созвал экстренное заседание правительственного комитета COBRA в связи с эскалацией насилия. Полиция графства Мерсисайд, где произошла трагедия, ранее сообщила о задержании 17-летнего подростка, которому предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия.

Правоохранительные органы исключили версию теракта, уточнив, что нападение произошло во время детского мероприятия.

Несмотря на официальные заявления, реакция жителей Саутпорта, Лондона и других городов вылилась в акции протеста, которые быстро переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки. Подогреваемые ложной информацией о статусе "беженца" у нападавшего, ультраправые группы, в частности, "Лига английской обороны", сыграли ключевую роль в разжигании насилия.

Некоторые британские СМИ поспешили обвинить Россию в инспирировании протестов, однако российское посольство в Лондоне категорически опровергло эти обвинения. Ситуация в Великобритании остается напряженной, а власти страны предпринимают усилия для восстановления порядка и предотвращения дальнейшей эскалации насилия.

Фото: www. flickr.com/MANHATTAN RESEARCH INC (MANHATTAN RESEARCH INC) (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)