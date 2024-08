В Великобритании количество задержанных из-за массовых беспорядков перевалило за тысячу человек, как сообщили в пресс-службе Национального совета начальников полиции.

Согласно обновленным данным, с 29 июля по всей территории страны было задержано 1024 человека, и 575 из них были предъявлены обвинения.

Эти данные актуальны на 13 августа. Конец июля ознаменовался массовыми протестами в британских городах после того, как в Саутпорте 17-летний подросток напал с ножом на детей. Это трагическое событие привело к гибели троих детей, несколько детей и двое взрослых были госпитализированы в критическом состоянии.

Протесты быстро переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после того, как распространились слухи о том, что нападавший был беженцем. Позднее Sky News сообщил, что юноша был из семьи мигрантов из Руанды.

В ходе этих событий были задержаны сотни людей, а десятки полицейских пострадали от действий ультраправых группировок. Некоторые британские СМИ предполагали, что к подстрекательству протестов могла быть причастна Россия, однако российское посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.

На фоне этих беспорядков власти Великобритании трижды созывали чрезвычайный комитет COBRA. Премьер-министр Кир Стармер пообещал усилить присутствие полиции на улицах, ускорить уголовное судопроизводство и преследовать тех, кто подстрекал к беспорядкам в социальных сетях. Министерство юстиции сообщило, что для борьбы с насилием было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и привлечено 6 тысяч сотрудников специализированных полицейских подразделений.

