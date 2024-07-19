Крупнейший железнодорожный перевозчик Соединенного Королевства Govia Thameslink Railway столкнулся с серьезными техническими неполадками, что может повлечь за собой аннулирование ряда маршрутов. Об этом свидетельствуют публикации четырех подразделений концерна на платформе X.

Согласно распространенной информации, компания в данный момент переживает масштабный технологический сбой, затрагивающий всю транспортную сеть. Специалисты по информационным технологиям активно занимаются выявлением источника возникших трудностей.

Представители перевозчика предупреждают о вероятности внезапной отмены некоторых рейсов из-за сложившейся ситуации. Они призывают пассажиров следить за актуальными обновлениями и быть готовыми к возможным изменениям в расписании движения поездов.

Фото: commons. wikimedia.orgПетр Кратохвил(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion)