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В Лондоне предъявили обвинение мужчине, напавшему на ребенка
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В Великобритании мужчину обвинили в попытке убийства, после нападения с ножом на ребенка

В Лондоне предъявили обвинение мужчине, напавшему на ребенка

В Лондоне мужчина, который напал с ножом на ребенка в центральной части города, обвинен в попытке убийства, как сообщает пресс-служба местной полиции в выпущенном во вторник пресс-релизе. Этот инцидент произошел вскоре после аналогичного нападения в Саутпорте.

За день до этого стало известно, что после нападения мать и ее 11-летняя дочь были госпитализированы. Девочка получила серьезные травмы, но ее жизни ничего не угрожает, тогда как мать не пострадала.

32-летнему задержанному мужчине предъявлены обвинения в попытке убийства и ношении острого предмета. Нападение произошло на популярной пешеходной площадке Лестер-сквер в столице Великобритании.

Это происшествие последовало через две недели после трагических событий в Саутпорте, где 17-летний подросток атаковал детей. В результате трое детей скончались, несколько детей и двое взрослых были госпитализированы в критическом состоянии. После этого в Великобритании разгорелись протесты.

Протесты превратились в столкновения с полицией и масштабные беспорядки после распространения слухов о том, что нападавший был беженцем. Впоследствии выяснилось, что он родился в семье мигрантов из Руанды. В ходе беспорядков, организованных ультраправыми группировками, были задержаны сотни человек, десятки полицейских получили травмы. Некоторые британские СМИ предположили, что к возмущениям могла быть причастна Россия, что было опровергнуто Посольством РФ в Лондоне.

На фоне этих событий правительство Великобритании трижды собирало чрезвычайный комитет COBRA. Премьер-министр Кир Стармер заявил о намерении усилить полицейское присутствие на улицах, ускорить судебный процесс и активнее преследовать тех, кто подстрекает к беспорядкам через социальные сети. В Министерстве юстиции сообщили о выделении дополнительных 500 мест в тюрьмах и задействовании 6 тысяч сотрудников специализированных полицейских подразделений.

Фото: www. flickr. com/matt hrkac (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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