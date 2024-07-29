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В Британии оштрафовали российского бизнесмена из-за обхода санкций
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В Британии оштрафовали российского бизнесмена из-за обхода санкций

Согласно сообщению агентства Bloomberg, управляющая компания, ответственная за активы российского бизнесмена Петра Авена в Великобритании, дала согласие на выплату свыше 960 тысяч долларов в рамках завершения расследования о возможном обходе санкций.

Это решение положило конец почти двухлетнему разбирательству, проводимому британскими правоохранительными органами. Помимо денежной выплаты, государству были переданы наличные средства, ранее конфискованные в лондонском особняке Авена, в соответствии с законодательством о доходах, полученных преступным путем.

Расследование касалось суммы в 3,7 миллиона фунтов стерлингов, которая была переведена в Великобританию из австрийского траста незадолго до введения европейских санкций.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) предполагает, что Авен, не имея личного банковского счета в стране, использовал счета супруги и компаний по управлению имуществом для поддержания своего образа жизни.

Судебное постановление указывает, что изъятие средств с банковских счетов произошло после того, как жена Авена и управляющие его недвижимостью признали, что эти финансы представляли собой имущество, подлежащее конфискации, или предназначались для использования в противозаконных целях.

Фото: commons.wikimedia.orgAurélien.(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)

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