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В Британии обеспокоены политикой Дональда Трампа
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В Британии обеспокоены политикой Дональда Трампа

Политика потенциального кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа может существенно повлиять на ситуацию в Украине, сообщает издание Telegraph.

Авторы статьи подчеркивают, что Трамп отдает приоритет интересам Соединенных Штатов перед европейскими, что может значительно сказаться на развитии украинского конфликта и будущем западной безопасности в целом.

Публикация также акцентирует внимание на том, что выбор Джея Ди Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента должен насторожить европейские страны относительно дальнейшей оборонной стратегии Америки в регионе.

Вэнс известен своими частыми комментариями по поводу ситуации в Украине. Он неоднократно критиковал многомиллиардную военную поддержку, оказываемую США украинской стороне, и призывал к дипломатическому диалогу с Российской Федерацией. По мнению Вэнса, заявленная Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а для урегулирования конфликта необходимо обеспечить нейтральный статус Украины и временно заморозить территориальные разногласия.

Фото : commons.wikimedia.orgХиралДжон(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)

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