Согласно информации, опубликованной американским изданием New York Times, новый премьер-министр Британии Кир Стармер может пересмотреть позицию предыдущего правительства относительно выдачи ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Ожидается, что это решение будет принято до конца текущей недели.

Издание, ссылаясь на осведомленные источники в британском правительстве, сообщает, что Стармер намерен отказаться от возражений против требования прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана о выдаче ордера на арест Нетаньяху.

Напомним, что в мае прокурор МУС инициировал процедуру выдачи ордеров на арест не только Нетаньяху, но и министра обороны Израиля Йоава Галанта. Хан обвинил их в ответственности за военные преступления и преступления против человечности, совершенные с октября 2023 года. Однако в конце июня досудебный трибунал МУС отложил принятие решения по этому вопросу.

Стоит отметить, что смена позиции Британии по данному вопросу может быть связана с недавними парламентскими выборами, состоявшимися 4 июля. По их итогам лейбористы, возглавляемые Стармером, получили абсолютное большинство в парламенте, сместив консерваторов. На следующий день после выборов Кир Стармер официально вступил в должность 58-го премьер-министра Британии.

Фото: commons. wikimedia.orgСтефано Бривио (бугголо)(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)