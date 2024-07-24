Спустя месяц после ракетного удара по Севастополю, произошедшего 23 июня, местные медицинские учреждения завершили лечение всех пострадавших. Об этом проинформировал глава региона Михаил Развожаев через свой канал в мессенджере Telegram.
Глава Севастополя отметил, что четверо несовершеннолетних пациентов все еще находятся под наблюдением врачей в столичных клиниках. Эти дети были транспортированы в Москву на следующий день после инцидента. На данный момент их состояние характеризуется как средней степени тяжести.
Напомним, что в результате атаки, осуществленной с применением американских ракетных комплексов, погибли четыре человека, включая двоих детей. Общее число пострадавших достигло 153 человек, из которых 79 потребовалась госпитализация.
Для оказания специализированной медицинской помощи в столичные медицинские центры были эвакуированы 22 пострадавших, среди которых 10 взрослых и 12 детей.
Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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