Их борьба: неизвестные в Берлине анти-израильскими надписями осквернили памятник

В центре Берлина неизвестные осквернили памятник, посвященный протесту женщин против нацистского режима. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и осуждение со стороны официальных лиц.

Как сообщает берлинская телерадиокомпания Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) со ссылкой на полицию, мемориал, посвященный протесту женщин против ареста их мужей-евреев в 1943 году, был исписан антиизраильскими лозунгами. На памятнике, созданном скульптором Ингеборг Хунзингер, появились надписи на английском языке "Свободная Палестина" и "Евреи совершают геноцид".

Расследованием инцидента занимается ведомство по охране конституционного строя, которое рассматривает произошедшее как политически мотивированный акт вандализма.

Посол Израиля в Германии Рон Просор резко осудил осквернение мемориала. На своей странице в соцсетях, он написал, что враги Израиля не скрывают своих истинных целей, которыми являются евреи как в прошлом, так и в настоящем. Посол подчеркнул, что вандалы пытаются опорочить память о мужестве женщин, вышедших на протест против нацизма.

Стоит отметить, что на фоне обострения палестино-израильского конфликта в Германии наблюдается значительный рост антисемитских настроений. По данным Федеральной ассоциации отделов регистрации и обзора информации по антисемитизму (RIAS), в прошлом году количество инцидентов на почве антисемитизма увеличилось более чем на 80%.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)