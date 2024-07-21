Руководитель Государственного пограничного комитета Беларуси Константин Молостов сообщил, что соседние государства Евросоюза игнорируют призывы Минска возобновить стандартный режим работы пограничных пунктов пропуска для разрешения проблемы транспортных заторов.
В интервью телеканалу ОНТ Молостов отметил, что белорусская сторона неоднократно предлагала вернуться к нормальному функционированию КПП даже в условиях закрытия некоторых пунктов, однако эти инициативы остаются без ответа.
Говоря о ситуации с очередями на границе с ЕС, глава комитета поделился личными наблюдениями после посещения пункта пропуска "Варшавский мост" на польской границе. Он подчеркнул, что белорусские пограничники и таможенники работают слаженно и выполняют свои обязательства. По его мнению, основные причины заторов — это закрытие ряда пунктов пропуска и нестабильная работа контролирующих служб сопредельных стран.
Белорусские пограничные и таможенные ведомства ранее неоднократно указывали на образование автомобильных очередей на границах с соседними странами ЕС. Это происходит из-за несоблюдения нормативов пропуска транспорта и отсутствия мер по сокращению скопления машин со стороны контрольных служб сопредельных государств.
В настоящее время на белорусско-польской границе функционирует только один КПП для грузовых перевозок и один для легкового транспорта вследствие решений польской стороны. В сентябре Латвия приостановила работу одного из двух пунктов пропуска на границе с Беларусью.
С 1 марта Литва закрыла пограничные пункты "Лаворишкес" (с белорусской стороны — "Котловка") и "Райгардас" ("Привалка"). В августе прошлого года литовские власти временно прекратили работу КПП "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы"), аргументируя это изменением геополитической обстановки и угрозами национальной безопасности. На данный момент на литовско-белорусской границе действуют лишь два автомобильных пункта пропуска из шести существующих — "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").
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