В Белоруссии зафиксировали шестой случай разведки со стороны ВСУ

В августе Белоруссия зафиксировала шесть случаев, когда украинские вооруженные силы проводили разведку ее территории с использованием малых летательных аппаратов, таких как квадрокоптеры. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Он отметил, что Белоруссия внимательно отслеживает разведывательную деятельность, которую ведут вооруженные силы Украины на южных границах страны. Вольфович подчеркнул, что использование малых летательных аппаратов для разведки происходит на регулярной основе. Если в прошлом месяце было зафиксировано около десяти таких нарушений, то в этом месяце их количество составило примерно шесть.

Также Вольфович сообщил, что оперативно-стратегическая группировка вооруженных сил Украины "Север" на данный момент насчитывает около 120 тысяч военнослужащих. Он добавил, что Белоруссия систематически отслеживает и анализирует обстановку в районе границы с Украиной.

Ранее, в начале июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что на границе с Украиной белорусские пограничники и военные регулярно перехватывают разведывательные средства, особенно беспилотники, которые вторгаются на территорию страны. В конце июля глава Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что украинская сторона продолжает проводить разведывательные мероприятия, в том числе увеличивая плотность полетов беспилотных летательных аппаратов.

Вольфович также сообщил, что численность украинской группировки, усиливающей прикрытие границы с Белоруссией, превышает 17 тысяч человек, и речь идет о трех оперативных направлениях - киевском, ровенском и черниговском. Он подчеркнул, что нарушения белорусского воздушного пространства украинскими летательными аппаратами носят систематический характер.

Фото: commons.wikimedia.orgAdam Jones from Kelowna, BC, Canada( Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)