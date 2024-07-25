На недавнем брифинге в Белом доме произошла напряженная дискуссия между пресс-секретарем Карин Жан-Пьер и журналистом Питером Дуси относительно состояния здоровья президента Джо Байдена и предполагаемого сокрытия информации об этом, как сообщает телеканал Fox News.
Дуси, старший корреспондент Fox в Белом доме, поднял вопрос о когнитивных способностях Байдена после его решения выйти из предвыборной гонки. Журналист предположил, что администрация могла скрывать информацию об ухудшающемся здоровье президента.
Жан-Пьер категорически отвергла эти предположения, заявив об отсутствии какого-либо сокрытия информации. Она подчеркнула, что подобные нарративы выгодны критикам Байдена.
Диалог между пресс-секретарем и журналистом неоднократно прерывался, переходя в напряженную дискуссию. Жан-Пьер призвала обратить внимание на предстоящее обращение Байдена по поводу его выхода из гонки, которое она охарактеризовала как "мощное и важное".
В завершение беседы Дуси иронично поинтересовался, может ли пресс-секретарь назвать имена демократов, неожиданно "нанесших удар в спину" президенту Байдену. На это Жан-Пьер кратко ответила, что ей больше нечего добавить.
Напомним, что в воскресенье Байден объявил о своем решении не баллотироваться на второй срок от Демократической партии, но подтвердил намерение выполнять свои обязанности до конца текущего срока. Он выразил поддержку кандидатуре вице-президента Камалы Харрис на предстоящих в ноябре выборах.
Стоит отметить, что ранее президент отвергал все претензии, связанные с его возрастом и здоровьем, заявляя, что только вмешательство высших сил могло бы заставить его отказаться от участия в предвыборной гонке.
Фото: commons. wikimedia.orgPete Souza (1954-) (it is in the public domain.)
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