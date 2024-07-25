В Бельгии правоохранительные органы провели масштабную операцию, в результате которой были задержаны семь человек. Подозреваемые, как сообщает издание La Libre в четверг, предположительно связаны с террористической организацией и планированием атаки.
Бельгийские силовые структуры осуществили серию обысков в различных городах страны. Всего было проведено 14 рейдов в девяти населенных пунктах. Целью этих мероприятий стало выявление и задержание группы лиц, которых власти подозревают не только в подготовке террористического акта, но и в финансовой поддержке экстремистской деятельности.
Операция стала результатом длительного расследования и сбора разведывательной информации. Правоохранители действовали решительно, стремясь предотвратить возможную угрозу безопасности граждан и государства в целом.
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