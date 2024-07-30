В результате авиаобстрела южного предместья Бейрута, столицы Ливана, число жертв, по информации ливанского телеканала Al Jadeed, ссылавшегося на Министерство здравоохранения страны, увеличилось до трех. Среди погибших — женщина и двое несовершеннолетних. Пострадало не менее 74 человек.

Ранее государственное информационное агентство Ливана NNA, также опираясь на данные Минздрава, сообщало об одной погибшей женщине и как минимум 68 раненых мирных жителях. Телеканал Al Jadeed уточнил, что в результате действий Израиля в южном пригороде Бейрута погибли женщина, девочка и мальчик, а число пострадавших возросло до 74.

Большинству пострадавших оказана необходимая медицинская помощь, однако пятеро находятся в тяжелом состоянии. Представленная информация, как отмечается, может быть неполной.

Напомним, что во вторник южный пригород Бейрута подвергся воздушной атаке со стороны Израиля. Армия обороны Израиля подтвердила факт нападения на ливанскую столицу, объяснив его целью уничтожение высокопоставленного члена организации "Хезболлах", который, по данным ЦАХАЛ, несет ответственность за обстрел, повлекший гибель 12 детей.

Напряженность на границе Израиля и Ливана обострилась после начала боевых действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно обмениваются огнем в приграничных районах. Министерство иностранных дел Ливана сообщает, что из-за обстрелов со стороны Израиля порядка 100 тысяч жителей юга Ливана были вынуждены покинуть свои дома. Израиль, в свою очередь, заявляет о примерно 80 тысячах жителей севера страны, оказавшихся в аналогичной ситуации.

Фото: commons. wikimedia.orgФотограф пресс-службы ЦАХАЛа(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)