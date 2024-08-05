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Интернет в Бангладеш вернулся после отключения из-за массовых беспорядков
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В Бангладеш восстановлен доступ в интернет

Интернет в Бангладеш вернулся после отключения из-за массовых беспорядков

После суточного отключения широкополосный доступ в интернет, включая 4G, был полностью восстановлен в Бангладеш.

Об этом сообщает газета The Daily Star, ссылаясь на информацию от местных интернет-провайдеров.

Напомним, что доступ в интернет был ограничен властями в воскресенье в связи с массовыми беспорядками, охватившими страну. В понедельник доступ начал постепенно восстанавливаться: сначала стали доступны браузеры и электронная почта, а затем и социальные сети.

В настоящее время все интернет-сервисы, включая социальные сети и онлайн-платформы, работают в штатном режиме.

Фото: www.flickr.com/ASaber91 (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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