В Бангладеш восстановлен доступ в интернет

После суточного отключения широкополосный доступ в интернет, включая 4G, был полностью восстановлен в Бангладеш.
Об этом сообщает газета The Daily Star, ссылаясь на информацию от местных интернет-провайдеров.
Напомним, что доступ в интернет был ограничен властями в воскресенье в связи с массовыми беспорядками, охватившими страну. В понедельник доступ начал постепенно восстанавливаться: сначала стали доступны браузеры и электронная почта, а затем и социальные сети.
В настоящее время все интернет-сервисы, включая социальные сети и онлайн-платформы, работают в штатном режиме.
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