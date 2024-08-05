Протестующие в Бангладеш пытаются снести памятник Рахману

В Бангладеш протесты приобретают все более радикальный характер. Как сообщает портал Daily Observer, демонстранты предприняли попытку снести памятник Муджибуру Рахману, основателю государства и отцу Шейх Хасины, недавно подавшей в отставку премьер-министра.

Согласно информации издания, группа людей с кувалдами атаковала монумент, пытаясь его разрушить. Памятник был открыт относительно недавно, в ноябре прошлого года.

Напомним, что Шейх Хасина и ее сестра были вынуждены покинуть свою резиденцию в Дакке из-за массовых беспорядков и отправиться в более безопасное место. Телеканал News18 сообщал об отставке Хасины и ее прибытии в индийский город Агартала.

Волнения в Бангладеш начались после объявления организацией "Студенческое движение против дискриминации" многодневной акции гражданского неповиновения. Столкновения студентов с полицией и сторонниками правительства переросли в массовые беспорядки, что привело к введению комендантского часа в столице и других городах страны.

Попытка снести памятник Муджибуру Рахману свидетельствует о глубине политического кризиса в Бангладеш и нарастании общественного недовольства.

Фигура Рахмана, хотя и является символом независимости страны, в настоящее время воспринимается частью населения как символ прежнего режима и объект для выражения протеста.

Фото: commons. wikimedia.org/Mehdi Hasan Khan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)