В Бангладеш назначили временного главу правительства — Мухаммада Юнуса ﻿

Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года, доктор Мухаммад Юнус, официально назначен главой временного правительства Бангладеш. Об этом сообщило издание Dhaka Tribune, ссылаясь на пресс-секретаря президента Джойнала Абедина.

Ранее газета Daily Star сообщала, что Юнус согласился на предложение лидеров студенческой "революции" в Бангладеш, чтобы возглавить временное правительство страны в качестве главного советника.

В настоящее время Юнус находится во Франции, где он лечится, но в ближайшее время вернется в Бангладеш.

Ранее лидеры студенческих протестов в Бангладеш заявили, что не допустят образования временного правительства, кроме такого, которое возглавит Мухаммад Юнус в качестве главного советника.

В понедельник премьер Бангладеш Хасина и ее сестра покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu написало, что экс-премьер просит убежища в Великобритании.

Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, с полицией и сторонниками правительства переросли в беспорядки.

Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране.

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