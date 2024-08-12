Массовые отставки в Генеральной прокуратуре Бангладеш: последствия протестов

Согласно информации, опубликованной бенгальским порталом Daily Observer, за последние несколько дней 70 из 215 заместителей и помощников генерального прокурора Бангладеш подали заявления об отставке.
Причины, побудившие такое значительное число сотрудников покинуть свои посты, пока остаются неизвестными.
Ранее, 7 августа, издание Daily Star сообщило об отставке генерального прокурора Бангладеш Амин Уддина. Это событие произошло на фоне массовых протестов и политической нестабильности в стране.
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина 5 августа покинула свою официальную резиденцию в Дакке в связи с нарастающими беспорядками. Различные источники сообщают о возможной отставке Хасины и ее поиске убежища за пределами страны.
В сложившейся ситуации лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус был назначен главой временного правительства Бангладеш. Он и члены его кабинета приняли присягу 8 августа.
Протестные акции против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и распространились по всей стране на прошлой неделе. Ситуация обострилась после объявления "акции несотрудничества" с властями организацией "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения между студентами, полицией и сторонниками правительства переросли в массовые беспорядки.
По оценкам местных СМИ, в результате протестов и беспорядков погибли более 400 человек. Одной из главных задач нового временного правительства является восстановление порядка и прекращение насилия
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