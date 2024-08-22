На самой длинной американской горке в Австралии застряли туристы

Десятки посетителей парка аттракционов Sea World, расположенного на восточном побережье Австралии, оказались заблокированными на самой длинной деревянной американской горке страны на целый час в четверг, сообщает местное издание news.com.au.
Аттракцион под названием Leviathan, длина которого составляет 909 метров, а высота достигает 32 метров в самой высокой точке, внезапно остановился во время одного из заездов. Вагонетка, разгоняющаяся до скорости 80 километров в час, неожиданно замерла на деревянных рельсах. Пассажиры смогли покинуть горку только спустя час, благодаря помощи сотрудников парка. Представители Sea World заверили, что безопасность и благополучие гостей остаются их главным приоритетом.
Как сообщает издание, аттракцион Leviathan был открыт в 2022 году, и его строительство обошлось в 20 миллионов австралийских долларов (примерно 13,4 миллиона долларов США). До инцидента, произошедшего в четверг, подобных случаев в парке не фиксировалось.
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