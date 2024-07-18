Согласно информации, представленной в американском дипломатическом ведомстве, планируется разместить военного атташе США в оборонном министерстве Армении. Об этом сообщила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов, курирующая вопросы гражданской безопасности, демократических процессов и соблюдения прав человека.

В беседе с журналистами армянского интернет-издания высокопоставленный дипломат подтвердила данные о предстоящем назначении. Она охарактеризовала это решение как позитивный шаг, отметив, что дополнительные сведения можно получить у посла США и пресс-службы. Представитель Госдепартамента выразила удовлетворение расширением взаимодействия между двумя странами в сфере обороны и безопасности, подчеркнув, что это знаменует новую веху в развитии стратегического партнерства.

Ранее руководитель Совета безопасности Армении, Армен Григорян, заявлял о стремлении страны к диверсификации экономических, политических и оборонных связей, налаживая контакты не только с западными государствами, но и с азиатскими партнерами. Он также отметил, что западные страны не оказывают давления на Ереван с целью ухудшения отношений с Москвой.

В свою очередь, представитель российского МИДа высказал мнение, что приглашение Армении и Азербайджана на саммит Североатлантического альянса является попыткой США дистанцировать эти страны от России.

Фото: commons.wikimedia.orgУправление по связям с общественностью из Вашингтона(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)