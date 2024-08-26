ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога запустит поезда из Еревана в Тбилиси

ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД), являющаяся 100-процентной дочерней компанией РЖД, объявила о запуске с сентября поезда, который будет курсировать по маршруту Ереван-Тбилиси-Ереван.
Компания сообщила, что начиная с 3 сентября, помимо уже действующего поезда по маршруту Ереван-Батуми-Ереван, будет введен новый поезд, который будет отправляться из Еревана в Тбилиси в нечетные дни месяца, а обратно из Тбилиси - в четные дни.
Стоит отметить, что первый пассажирский поезд в 2024 году отправился из Еревана в Батуми 24 июня.
Железнодорожная сеть Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года. Соглашение о концессии рассчитано на 30 лет с возможностью продления на дополнительные 10 лет.
Фото: commons.wikimedia.orgNeu-Zwei( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International )
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