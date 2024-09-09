Спикер парламента Армении опроверг наличие антироссийской кампании в стране

Глава Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что в республике не проводилась антироссийская кампания. По его словам, подобные обвинения являются преувеличением.

В качестве примера он предложил абстрактную ситуацию, объясняя, что сопротивление не может автоматически рассматриваться как враждебная кампания против кого-либо.

На вопрос, подразумевает ли его комментарий, что Россия якобы напала на Армению, Симонян подчеркнул, что его слова не следует воспринимать буквально. Он добавил, что его пример был лишь гипотетическим и не касался напрямую российско-армянских отношений.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян также выступил с заявлением, осудив недопустимые высказывания в адрес России. Пашинян подчеркнул, что основой двусторонних отношений между Ереваном и Москвой должно оставаться взаимное уважение.

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