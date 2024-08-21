Трагический финал поиска: тело российского туриста обнаружено в горах Армении

Армянские спасатели обнаружили тело российского гражданина, который исчез 20 августа в Котайкской области. Обстоятельства его гибели выяснит Следственный комитет, как сообщила в среду спасательная служба Министерства внутренних дел Армении.
Инцидент начался во вторник, когда в Котайкский областной центр кризисного управления поступило сообщение о том, что мужчина отправился на велосипеде из курортного поселка Анкаван в город Раздан и вскоре перестал отвечать на звонки.
21 августа неподалеку от водохранилища на дороге Раздан-Анкаван, примерно в 70 километрах от Еревана, спасатели нашли тело гражданина России, 2002 года рождения. В поисковой операции участвовали 34 спасателя и два дрона, что помогло в обнаружении пропавшего.
Министерство внутренних дел направило собранные полицией материалы в Следственный комитет для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.
Фото: commons. wikimedia.org/Tiia Monto (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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