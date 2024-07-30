В английском городе Саутпорт, где 29 июля произошла трагедия — подросток с ножом напал на танцевальную студию, ранив несколько человек, — на следующий день вспыхнули столкновения с полицией. Напомним, что в результате инцидента в студии танца, по последним данным полиции графства Мерсисайд, погибли трое детей.
Вечером 30 июля обстановка в городе накалилась. Полиция Мерсисайда сообщила в социальных сетях о массовых беспорядках, в ходе которых протестующие атаковали стражей порядка бутылками и мусорными баками. В результате нападения несколько полицейских получили травмы, были подожжены автомобили, а также разграблен магазин.
Телеканал Sky News связывает беспорядки с деятельностью ультраправой группировки "Лига английской обороны". По информации канала, участники протеста, собравшиеся у мечети, подожгли полицейский автомобиль и забросали стражей порядка кирпичами. К настоящему моменту обстановка в городе стабилизировалась.
Напомним, что после нападения на танцевальную студию полиция задержала 17-летнего юношу. Подростка доставили в участок, где он был допрошен. Правоохранительные органы исключают теракт как мотив преступления. По предварительной информации, нападение произошло во время занятий танцами в стиле популярной американской певицы Тейлор Свифт.
Фото: commons. wikimedia.orgКристоферхарт(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)
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