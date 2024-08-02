SkyNews: Ультраправые протесты вспыхнули в английском Сандерленду

Город Сандерленд на северо-востоке Англии стал ареной массовых беспорядков с участием сотен представителей ультраправых группировок.
Поводом для протестов послужило недавнее нападение с ножом в Саутпорте, в результате которого погибли трое детей. Об этом сообщает телеканал SkyNews со ссылкой на данные полиции.
Ранее газета Guardian сообщала о приведении сил оперативного реагирования в повышенную готовность в ожидании более 35 ультраправых акций протеста по всей Великобритании.
В Сандерленде протестующие бросали в полицейских пивные бочки, перевернули и подожгли автомобиль, а также закидывали стражей порядка камнями. Участники беспорядков скандировали лозунги против массовой миграции.
Напомним, что 29 июля в Саутпорте произошло нападение с ножом на детей во время занятий танцами и йогой. Трое детей погибли, еще несколько детей и двое взрослых получили тяжелые ранения. 17-летний подросток был задержан и обвинен в убийстве и покушении на убийство. Полиция исключила террористический характер нападения.
Трагедия вызвала волну протестов в Саутпорте, Лондоне и других городах страны. Протесты переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки на фоне распространения слухов о том, что подозреваемый является беженцем. Позднее выяснилось, что нападавший — подросток из руандийской семьи, родившийся в Уэльсе.
Правоохранительные органы предполагают, что беспорядки были организованы сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Некоторые британские СМИ пытались увязать эскалацию насилия с действиями России, однако российское посольство в Лондоне категорически отвергло эти обвинения.
Фото: www. flickr. com/MANHATTAN RESEARCH INC (MANHATTAN RESEARCH INC) (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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