Трагическое происшествие в городе Саутпорт, что на северо-западе Англии, унесло жизни трех детей после того, как подросток напал на них с ножом, сообщила полиция графства Мерсисайд.
В начале недели Sky News передавал, что в результате инцидента с использованием холодного оружия в Саутпорте погибли двое детей. В последующем пресс-релизе полиции было подтверждено, что число жертв возросло до трех, после того как еще один ребенок, девятилетняя девочка, скончалась от полученных ранений в больнице во вторник утром. Ранее сообщалось о гибели девочек шести и семи лет.
Помимо этого, еще восемь детей получили ножевые ранения, пятеро из которых находятся в критическом состоянии. Также в тяжелом состоянии пребывают двое взрослых, согласно информации от полицейских.
Полиция Мерсисайда ранее известила о нападении, произошедшем в понедельник в Саутпорте, в результате которого был задержан семнадцатилетний подросток, который впоследствии был доставлен для допроса в полицейский участок. Было подтверждено, что инцидент не имеет отношения к терроризму. Согласно полицейским данным, нападение, вероятно, случилось во время детских танцевальных занятий, стилизованных под творчество американской поп-звезды Тейлор Свифт.
Фото: commons.wikimedia.orgИзображения дорожного патруля( Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)
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