Согласно мнению ученых из американского университета Пердью, которое они выразили в интервью телеканалу CNN, через несколько лет условия для жизни человека в Западной Африке и Южной Азии станут небезопасными. Исследователи провели анализ, основываясь на моделировании и данных о климатических переменах. Они пришли к заключению, что постепенный рост температуры и влажности воздуха приведет к формированию в некоторых областях мира условий, представляющих угрозу для человечества.

В публикации отмечается, что Западная Африка и отдельные территории Южной Азии относятся к наиболее уязвимым регионам, характеризующимся высокой концентрацией населения и зачастую ограниченными возможностями доступа к системам кондиционирования воздуха.

Ученые подчеркивают, что повышение температуры будет наблюдаться и в ночные часы, что помешает человеческому организму полноценно восстанавливаться. По мнению исследователей, новые условия жизни окажут крайне негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и мозг человека

Фото: commons. wikimedia.orgБьёрн Кристиан Тёрриссен(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)