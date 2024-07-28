В украинских городах Кривой Рог и Харьков зафиксированы взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН, ссылаясь на информацию из мониторинговых каналов.
Согласно данным украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги в Харьковской области был активирован в воскресенье вечером, а в Днепропетровской области - в ночь на понедельник.
Российская сторона заявляет, что ее действия являются ответом на атаки украинских вооруженных сил по гражданским объектам. Вооруженные силы России регулярно проводят точечные удары по военным целям, включая места дислокации личного состава и техники ВСУ, а также по объектам инфраструктуры, имеющим стратегическое значение.
Важно отметить, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит ударов по жилым домам и социальным учреждениям. По его словам, целями являются исключительно военные объекты и инфраструктура, имеющая отношение к военным действиям.
Фото: commons.wikimedia.orgU.S. Air Force photo/Capt. Patrick Nichols(in the public domain in the United States.)
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