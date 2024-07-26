Руководитель российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поделился информацией о присутствии иностранных бойцов в составе украинских вооруженных сил на харьковском направлении. По его словам, помимо значительного контингента из Франции, в рядах ВСУ также замечены граждане Польши, Великобритании и Соединенных Штатов.
Ганчев отметил широкую географию стран происхождения наемников, подчеркнув, что в последнее время особенно заметно увеличилось число французских граждан. Он также упомянул, что российские военнослужащие регулярно ликвидируют иностранных бойцов вместе с другими националистическими подразделениями.
При этом глава администрации воздержался от озвучивания точных цифр относительно общей численности иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне украинских сил в харьковском регионе.
Ранее заместитель руководителя военно-гражданской администрации Евгений Лисняк сообщал о росте числа наемников в рядах ВСУ в северной части Харьковской области. Он особо отметил увеличение количества французских граждан и упомянул о более чем 30 погибших наемниках из Франции.
Фото: commons. wikimedia.orgПресс-служба Западного военного округа( Creative Commons Attribution 4.0)
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