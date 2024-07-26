Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.07.2024 : 85,565
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.07.2024 : 93,2641
В Харьковской области задействованы наёмники из Франции, Польши, Британии и США
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

В Харьковской области задействованы наёмники из Франции, Польши, Британии и США

Руководитель российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поделился информацией о присутствии иностранных бойцов в составе украинских вооруженных сил на харьковском направлении. По его словам, помимо значительного контингента из Франции, в рядах ВСУ также замечены граждане Польши, Великобритании и Соединенных Штатов.

Ганчев отметил широкую географию стран происхождения наемников, подчеркнув, что в последнее время особенно заметно увеличилось число французских граждан. Он также упомянул, что российские военнослужащие регулярно ликвидируют иностранных бойцов вместе с другими националистическими подразделениями.

При этом глава администрации воздержался от озвучивания точных цифр относительно общей численности иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне украинских сил в харьковском регионе.

Ранее заместитель руководителя военно-гражданской администрации Евгений Лисняк сообщал о росте числа наемников в рядах ВСУ в северной части Харьковской области. Он особо отметил увеличение количества французских граждан и упомянул о более чем 30 погибших наемниках из Франции.

Фото: commons. wikimedia.orgПресс-служба Западного военного округа( Creative Commons Attribution 4.0)

Мир

Новое британское правительство отказалось оспаривать юрисдикцию МУС по Нетаньяху

Новое британское правительство отказалось оспаривать юрисдикцию МУС по Нетаньяху

Новое британское правительство лейбористов изменило позицию своих предшественников-консерваторов по вопросу юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) в деле о возможном аресте израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

Читать полностью
В Техасе зафиксировано землетрясение

В Техасе зафиксировано землетрясение

В американском штате Техас зарегистрировано сейсмическое событие умеренной силы. Согласно данным, опубликованным Геологической службой США (USGS), подземные толчки достигли магнитуды 4,8 по шкале Рихтера.

Читать полностью

Общество

Экс-заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков за 2018 год заработал порядка 15,2 миллионов рублей

Экс-заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков за 2018 год заработал порядка 15,2 миллионов рублей

﻿Экс-заместитель главы оборонного ведомства Дмитрий Булгаков, задержанный по обвинению в коррупции, согласно последней обнародованной налоговой декларации, имел годовой доход в размере 15,2 млн рублей за 2018 год.

Читать полностью
Иммунолог Ярцева: мы ежедневно контактируем с больными туберкулезом

Иммунолог Ярцева: мы ежедневно контактируем с больными туберкулезом

От прикосновения к различным поручням и дверным ручкам в общественных местах человек не сможет чем-то заразиться. Для того чтобы подхватить инфекцию, надо некоторое время пообщаться с больным. Об этом NewsInfo.Ru сообщил врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Читать полностью

Новости