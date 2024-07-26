В пятницу жители Севастополя оказались в состоянии повышенной готовности из-за объявленной воздушной тревоги. Информацию об этом распространил глава города Михаил Развожаев через свой официальный канал в мессенджере Telegram.
В связи с возникшей ситуацией местные власти приняли ряд оперативных мер по обеспечению безопасности населения. Одним из ключевых решений стало временное прекращение функционирования общественного транспорта на территории города и прилегающих районов.
Ограничения коснулись всех видов муниципального транспорта, включая наземные маршруты, а также водные перевозки. В частности, было приостановлено курсирование катеров и паромов, играющих важную роль в транспортной инфраструктуре приморского города.
Администрация Севастополя призвала горожан сохранять спокойствие и следовать инструкциям служб гражданской обороны. Жителям рекомендовано оставаться в безопасных местах до получения дальнейших указаний от официальных источников.
Ситуация находится под пристальным контролем местных властей и соответствующих служб, которые готовы оперативно реагировать на любые изменения обстановки для обеспечения безопасности населения Севастополя.
Фото: commons. wikimedia.orgАлександр Каасик(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)
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