В пятницу жители Севастополя оказались в состоянии повышенной готовности из-за объявленной воздушной тревоги. Информацию об этом распространил глава города Михаил Развожаев через свой официальный канал в мессенджере Telegram.

В связи с возникшей ситуацией местные власти приняли ряд оперативных мер по обеспечению безопасности населения. Одним из ключевых решений стало временное прекращение функционирования общественного транспорта на территории города и прилегающих районов.

Ограничения коснулись всех видов муниципального транспорта, включая наземные маршруты, а также водные перевозки. В частности, было приостановлено курсирование катеров и паромов, играющих важную роль в транспортной инфраструктуре приморского города.

Администрация Севастополя призвала горожан сохранять спокойствие и следовать инструкциям служб гражданской обороны. Жителям рекомендовано оставаться в безопасных местах до получения дальнейших указаний от официальных источников.

Ситуация находится под пристальным контролем местных властей и соответствующих служб, которые готовы оперативно реагировать на любые изменения обстановки для обеспечения безопасности населения Севастополя.

Фото: commons. wikimedia.orgАлександр Каасик(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)