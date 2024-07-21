Экс-врач Белого дома предлагает обязательное когнитивное тестирование для президентов США. Джеффри Кульман, ранее занимавший пост лечащего врача в Белом доме, выступил с предложением ввести обязательное регулярное когнитивное тестирование для президентов США. Свою позицию он аргументировал тем, что умственные способности главы государства могут меняться в течение срока полномочий из-за высокой сложности работы.
В своей статье для The New York Times Кульман подчеркнул необходимость комплексного нейрокогнитивного обследования для всех кандидатов на пост президента. По его мнению, такое обследование должно стать отправной точкой и периодически повторяться. Он отметил, что в настоящее время подобные тесты проводятся лишь по запросу президентского врача.
Кульман предложил, чтобы медицинская команда Белого дома регулярно проводила детальные тесты, а не ограничивалась простым осмотром. Он уточнил, что такие обследования занимают от четырех до восьми часов и включают компоненты, рекомендованные Американской академией неврологии для оценки памяти, речевых навыков и способности решать проблемы.
Стоит отметить, что Кульман работал в Белом доме при трех президентах, в том числе был лечащим врачом Барака Обамы.
В последнее время оговорки действующего президента Джо Байдена привлекают повышенное внимание прессы, вызывая беспокойство относительно его когнитивных способностей. Это ставит под сомнение целесообразность его переизбрания на второй срок.
3 июля New York Times, ссылаясь на источники из окружения Байдена, сообщила об участившихся случаях ухудшения состояния здоровья главы государства в последние месяцы. Особую тревогу вызвало его выступление на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом, которое было расценено как неудачное.
Фото:commons.wikimedia.orgМарк Скробола (MCS@flickr)(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)
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