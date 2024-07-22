Пол Крейг Робертс, ранее занимавший пост помощника министра финансов в администрации Рональда Рейгана, высказал свое мнение относительно безопасности бывшего президента США Дональда Трампа в интервью РИА Новости. Эксперт выразил обеспокоенность возможностью новых попыток покушения на жизнь экс-главы государства.

По мнению Робертса, риск дальнейших атак на Трампа обусловлен рядом факторов, среди которых особое место занимают публичные высказывания бывшего президента. Особое внимание эксперт обратил на заявления Трампа, касающиеся отношений с Российской Федерацией.

Робертс подчеркнул, что ожидает продолжения попыток покушений на жизнь Трампа в будущем. Такой прогноз может свидетельствовать о сохраняющейся напряженности в политической жизни США и потенциальных угрозах для безопасности бывшего президента.

Стоит отметить, что подобные заявления от бывшего высокопоставленного чиновника могут вызвать серьезную обеспокоенность в обществе и привлечь внимание служб безопасности. Они также могут стать поводом для пересмотра мер по обеспечению безопасности Дональда Трампа и других политических деятелей.

Фото: commons. wikimedia.orgГейдж Скидмор из Пеории, штат Аризона, Соединенные Штаты Америки(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)