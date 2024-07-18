Согласно недавнему социологическому исследованию, проведенному службой AP-NORC, подавляющее большинство граждан США полагает, что действующему президенту Джо Байдену следует отказаться от участия в предстоящих выборах, уступив место другому кандидату от Демократической партии.

Опрос показал, что около 70% взрослых американцев, включая 65% сторонников демократов, придерживаются мнения о необходимости замены Байдена на альтернативного кандидата. Примечательно, что лишь 27% опрошенных демократов полностью уверены в способности Байдена эффективно исполнять президентские обязанности.

Исследование проводилось в середине июля с участием более 1200 респондентов, при этом погрешность результатов составила 3,8 процентных пункта.

Американские медиа единодушны в оценке выступления Байдена на первых дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом в Атланте как неудачного. Отмечались запинки, паузы и нечеткость формулировок действующего президента. Кроме того, внимание привлек эпизод, когда супруга Байдена помогала ему спускаться по лестнице после мероприятия.

В связи с этим в политических и журналистских кругах обсуждается возможность замены Байдена другим кандидатом от Демократической партии. Теоретически такой шаг возможен на партийном съезде в августе, однако на практике это может оказаться затруднительным, учитывая победу Байдена на предварительных выборах.

Представители избирательного штаба действующего президента заявляют о его намерении продолжать борьбу за пост главы государства.

Следующие дебаты между Байденом и Трампом запланированы на 10 сентября, а президентские выборы состоятся 5 ноября.