Конгрессмен США предлагает провести голосование о доверии Байдену как кандидату в президенты. Представитель Демократической партии в Палате представителей США Дин Филлипс выступил с инициативой проведения голосования о доверии Джо Байдену в качестве кандидата от демократов на предстоящих президентских выборах.
В своей публикации в Wall Street Journal Филлипс призвал демократов, избранных в Палату представителей и Сенат, незамедлительно организовать такое голосование и донести его результаты непосредственно до Байдена. Конгрессмен предложил провести процедуру тайно, учитывая опасения многих демократов публично высказывать свое мнение из-за возможных политических последствий.
Филлипс подчеркнул, что в случае преобладания голосов недоверия Байдену следует отказаться от участия в президентской гонке.
На данный момент уже 37 представителей Демократической партии в Конгрессе США открыто призвали Байдена снять свою кандидатуру после его неудачного выступления на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом.
Теоретически у Демократической партии будет возможность сменить кандидата на августовском съезде. Однако на практике отстранение действующего президента, победившего на праймериз, представляется крайне затруднительным без его добровольного отказа. При этом Байден заявляет о своем намерении продолжать кампанию до конца, утверждая, что нет более подходящих кандидатов.
Следующие дебаты между Байденом и Трампом запланированы на 10 сентября. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.
Фото:commons.wikimedia.orgdiego_cue(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)
Израиль отправит послов для прекращения огня в Газе
Израиль возобновляет переговоры по прекращению огня в Газе. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила о планах продолжить обсуждение возможного перемирия в секторе Газа и освобождения заложников. Переговоры с посредниками запланированы на ближайший четверг, 25 июля.
Иран назвал БРИКС коммерческим механизмом без однополярности мира
БРИКС — ведущий торговый механизм вне однополярного мира, считает иранский дипломат. Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кяни на заседании правительства страны заявил, что объединение БРИКС представляет собой крупнейшую коммерческую структуру за пределами однополярной системы мироустройства. По его мнению, даже Соединенные Штаты осознали, что однополярность является не решением, а тупиковым путем.
В России испытали роботов-собак в транспортировке металла
В России компания "Северсталь" провела первые испытания робота-собаки от Deep Robotics на своих производственных площадках.
NASA создала шагающий воздушный шар для изучения других планет
NASA разработала инновационный транспортный аппарат BALLET, который представляет собой шагающий воздушный шар, предназначенный для исследования поверхности других планет.