Конгрессмен США предлагает провести голосование о доверии Байдену как кандидату в президенты. Представитель Демократической партии в Палате представителей США Дин Филлипс выступил с инициативой проведения голосования о доверии Джо Байдену в качестве кандидата от демократов на предстоящих президентских выборах.

В своей публикации в Wall Street Journal Филлипс призвал демократов, избранных в Палату представителей и Сенат, незамедлительно организовать такое голосование и донести его результаты непосредственно до Байдена. Конгрессмен предложил провести процедуру тайно, учитывая опасения многих демократов публично высказывать свое мнение из-за возможных политических последствий.

Филлипс подчеркнул, что в случае преобладания голосов недоверия Байдену следует отказаться от участия в президентской гонке.

На данный момент уже 37 представителей Демократической партии в Конгрессе США открыто призвали Байдена снять свою кандидатуру после его неудачного выступления на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом.

Теоретически у Демократической партии будет возможность сменить кандидата на августовском съезде. Однако на практике отстранение действующего президента, победившего на праймериз, представляется крайне затруднительным без его добровольного отказа. При этом Байден заявляет о своем намерении продолжать кампанию до конца, утверждая, что нет более подходящих кандидатов.

Следующие дебаты между Байденом и Трампом запланированы на 10 сентября. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.

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