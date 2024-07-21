На подъезде к Крымскому мосту со стороны материка образовалась значительная автомобильная пробка. По данным информационного центра по автомобильным дорогам, к вечеру воскресенья на подъезде к Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова сформировалась внушительная очередь из автотранспорта. К 20:00 по московскому времени количество ожидающих проезда машин достигло 635 единиц.

Ситуационный центр сообщает, что время ожидания для автомобилистов превышает два часа. Это существенное увеличение по сравнению с утренними показателями: в 10:00 в очереди находилось 570 транспортных средств.

Стоит отметить, что подобная ситуация наблюдается только на материковой стороне моста. Со стороны Керчи, то есть при выезде из Крыма, очереди перед пунктом досмотра не зафиксировано.

Такое скопление автомобилей может быть связано с сезоном отпусков и увеличением туристического потока на полуостров. Крымский мост является ключевой транспортной артерией, соединяющей материковую часть России с Крымским полуостровом, и в пиковые периоды нагрузка на него значительно возрастает.

Автомобилистам, планирующим поездку в Крым через Крымский мост, рекомендуется учитывать возможные задержки и заранее планировать свое путешествие с учетом текущей дорожной ситуации.

Фото: commons.wikimedia.orgАлех1979( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)