Николай Патрушев, занимающий пост помощника президента Российской Федерации, объявил о формировании нового органа - Морской коллегии РФ. Данная структура создается с целью усиления взаимодействия между государственными ведомствами в области реализации национальной морской политики и обеспечения защиты интересов России в Мировом океане.
Это заявление прозвучало в ходе совещания, проходившего в Рыбинске. Патрушев подчеркнул, что решение о создании коллегии было принято на высшем государственном уровне.
В рамках новой организации планируется сформировать несколько специализированных советов. Среди них - совет по стратегическому развитию Военно-морского флота, совет по защите национальных интересов РФ в Арктическом регионе, а также совет по развитию и обеспечению морской деятельности страны.
Помощник президента также сообщил, что в настоящее время ведется работа над положением о Морской коллегии и определяется ее персональный состав. Эти документы будут утверждены специальным указом главы государства.
Фото: commons.wikimedia.orgАлександр Вепрёв( Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)
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