В результате удара российских сил по учебно-тренировочному центру Вооружённых сил Украины в Полтаве погибло множество украинских военных, а более 600 были ранены. Об этом сообщил в своём Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук*. Он отметил, что среди пострадавших десятки человек погибли, а больницы города переполнены пострадавшими.

Экс-депутат выразил мнение, что ответственность за случившееся частично лежит на военном руководстве, которое допустило столь значительное скопление украинских военнослужащих в одном месте. Ранее агентство РБК-Украина, ссылаясь на свои источники, сообщило, что после удара по военному институту связи в Полтаве было возбуждено уголовное дело по факту халатности военных.

Утром украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Полтаве, которые произошли на фоне воздушной тревоги. Комментируя эти события, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости об ударе по авиагородку, расположенному в районе военного аэродрома в Полтаве.

Позднее Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, уточнил, что российские войска нанесли удар по Полтавскому военному институту связи. Этот институт занимался подготовкой специалистов ВСУ по направлениям радиолокационных систем и радиоэлектронной борьбы. По его словам, атака пришлась на момент построения, в котором участвовало более 500 украинских военных. В результате понесённые потери противника исчисляются сотнями.

Российские силы регулярно наносят точечные удары по местам сосредоточения личного состава, техники и наёмников ВСУ, а также по объектам украинской инфраструктуры, включая энергетические объекты, оборонные предприятия и системы управления и связи. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российская армия не наносит удары по жилым зданиям и социальным объектам.

*Физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов.

Фото: commons.wikimedia.orgNational Police of Ukraine(Creative Commons Attribution 4.0 International )