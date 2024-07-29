В Польше, где с 1993 года аборты запрещены практически во всех случаях, наблюдается неожиданный феномен: число законных абортов резко возросло после того, как в 2020 году Конституционный суд страны запретил прерывание беременности по причине патологии плода.

Как сообщает газета Rzeczpospolita, данное решение, направленное на повышение рождаемости, на практике привело к росту числа легальных абортов. Врачи стали использовать ранее не применявшийся принцип психического здоровья пациентки для оправдания абортов.

По данным министерства здравоохранения Польши за 2023 год, число легальных абортов составило 425, что почти в три раза больше, чем в 2022 году. Тенденция к росту сохраняется, и эксперты прогнозируют, что в этом году количество абортов превысит тысячу.

Решение Конституционного суда вызвало волну протестов и возмущения среди населения. Противники абортов ожидали, что после этого решения количество абортов в Польше упадет до минимума, так как ранее большинство процедур проводилось по причине патологий плода, выявляемых с помощью компьютерной томографии.

Однако медики нашли лазейку в законодательстве, оправдывая аборты по причине угрозы психическому здоровью матери. Комитет по биоэтике Польской академии наук подтвердил, что угроза здоровью включает и психику.

Бывший министр здравоохранения Польши Адам Недзельский создал группу для разработки рекомендаций по абортам с учетом рисков для психического здоровья. Документ пока не готов, но его появление в ближайшем будущем не исключено.

Фото : commons.wikimedia.orgМохд Фазлин Мохд Эффенди Оой(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)